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«Динамо» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Динамо» — «Нижний Новгород»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

«Динамо» — «Нижний Новгород»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ
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Сегодня, 12 сентября, в матче Российской Премьер-Лиги сойдутся «Динамо» и «Нижний Новгород». Матч 7-го тура РПЛ пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Варела, Евгеньев, Ордец, Лаксальт, Моро, Шиманьски, Фомин, Макаров, Захарян, Тюкавин.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдашев, Калинский, Шарипов, Балай, Эннин.

Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Виталий Мешков из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов и Варанцо Петросян. Резервный рефери — Владимир Сельдяков.

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