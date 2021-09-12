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Лемар забил самый поздний победный гол в истории испанской Примеры

Лемар забил самый поздний победный гол в истории испанской Примеры
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар в матче 4-го тура испанской Примеры забил победный гол в ворота «Эспаньола», который стал самым поздним победным взятием ворот в истории турнира, сообщает в «Твиттере» журналист Алексис Мартин-Тамайо.

Победный мяч был забит, когда на табло было 98:55. Результативный удар Лемара превзошёл рекорд защитника «Леванте» Коке, который забил мяч в ворота «Леванте» на 98:41 минуте матча с «Хетафе» в сезоне-2019/2020.

Видео победного гола Лемара на 99-й минуте встречи:

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Лемар сыграл 4 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Французский полузащитник выступает за мадридский «Атлетико» с 2018 года, куда перешёл из «Монако» за € 72 млн. Также Лемар играл за «Кан».

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