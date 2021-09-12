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«Торино» одолел «Салернитану», «Дженоа» победил «Кальяри», отыгравшись с 0:2

«Торино» одолел «Салернитану», «Дженоа» победил «Кальяри», отыгравшись с 0:2
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12 сентября в матче 3-го тура итальянской Серии A «Торино» добился уверенной домашней победы над «Салернитаной» со счётом 4:0. Под занавес первого тайма отличился Арнальдо Антонио Санабрия, на 65-й минуте преимущество хозяев удвоил Бремер. Томмазо Побега на 87-й минуте довёл счёт до разгромного, а на 90+1-й минуте точку в матче поставил Саша Лукич.

Благодаря этой победе подопечные Ивана Юрича набрали 3 очка и поднялись на 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

В другом матче «Кальяри» принимал «Дженоа». Хозяева открыли счёт на 16-й минуте благодаря точному удару с 11-метровой отметки Жоао Педро. Преимущество команды удвоил защитник Лука Чеппители на 56-й минуте встречи. На 59-й минуте отличился нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро, а уже через 10 минут алжирский полузащитник Мохамед Фарес сравнял счёт. Фарес оформил дубль на 78-й минуте, обеспечив гостям волевую победу.

В таблице итальянского первенства подопечные Давиде Баллардини занимают 13-е место, имея в активе 3 очка. «Кальяри» за 3 стартовых игры Серии А сумел набрать лишь одно очко.

Результат параллельного матча 3-го тура Серии А:

«Специя» — «Удинезе» — 0:1

Италия - Серия А. 3-й тур
12 сентября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
4 : 0
Салернитана
Салерно
1:0 Санабрия – 45'   2:0 Бремер – 65'   3:0 Побега – 87'   4:0 Лукич – 90+1'
Италия - Серия А. 3-й тур
12 сентября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
0 : 1
Удинезе
Удине
0:1 Самарджич – 89'
Италия - Серия А. 3-й тур
12 сентября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
2 : 3
Дженоа
Генуя
1:0 Педро – 16' (пен)   2:0 Чеппители – 56'   2:1 Дестро – 59'   2:2 Фарес – 69'   2:3 Фарес – 78'
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