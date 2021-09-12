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Главный тренер «Уфы» считает, что «Сочи» забил два гола после нарушения правил

Главный тренер «Уфы» считает, что «Сочи» забил два гола после нарушения правил
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов после поражения от «Сочи» (1:3) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги раскритиковал игру футболистов своей команды. Также специалист поделился мнением о том, можно ли было засчитывать голы гостей в первом тайме.

«Первый тайм нам, к сожалению, не удался. Соперник действовал эффективнее. Много было ситуаций, когда были моменты около наших ворот. После перерыва «Уфа», понятно, раскрылась, получила удаление. Мы провели намного лучше эту часть матча, имели моменты, чтобы забивать. У «Сочи» был лишь один такой момент, и то перед взятием ворот, по-моему, был фол. Кстати, как и тогда, когда нам второй мяч забивали», — приводит слова Стукалова «Матч ТВ».

Благодаря домашней победе «Сочи» поднялся на 2-е место в чемпионате России. «Уфа» продолжает находиться в зоне стыковых матчей, занимая 13-ю строчку в РПЛ.

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