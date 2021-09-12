Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт получил чудовищную травму. Видео

Английский полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил ужасную травму ноги в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед».
На 59-й минуте встречи защитник «Лидс Юнайтед» Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поусон удалил защитника хозяев. Травмированного Эллиотта заменил Джордан Хендерсон.
Видео эпизода с травмой Эллиотта:
В данный момент продолжается второй тайм матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Благодаря голам Салаха и Фабиньо гости ведут в счёте — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль».
В следующем туре «Ливерпуль» дома примет «Кристал Пэлас». Матч состоится 18 сентября.
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