Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт получил чудовищную травму. Видео

Английский полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил ужасную травму ноги в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед».



На 59-й минуте встречи защитник «Лидс Юнайтед» Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поусон удалил защитника хозяев. Травмированного Эллиотта заменил Джордан Хендерсон.

Видео эпизода с травмой Эллиотта:

В данный момент продолжается второй тайм матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Благодаря голам Салаха и Фабиньо гости ведут в счёте — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль».



В следующем туре «Ливерпуль» дома примет «Кристал Пэлас». Матч состоится 18 сентября.