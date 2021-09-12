Аршавин: может ли «Сочи» стать чемпионом? Нет. Они своего брата всё равно пропустят вперёд

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что футбольный клуб «Сочи» в любом случае не станет чемпионом страны.
«Конечно, «Сочи» чемпионом не станет. Нет. Они своего брата всё равно пропустят вперёд. Большой брат? Ну или старший. Главная фигура в этой команде — это всё-таки тренер. Когда он туда пришёл из «Оренбурга», «Сочи» из оборонительной команды превратился в конструктивную, видна структура игры. Люди меняются, а результат хороший. Федотов — главный, кто куёт победы в этом клубе. Конечно, с помощью игроков. Когда встречаешься с их игроками, они очень тепло отзываются о нём», — сказал Аршавин в эфире канала «Матч ТВ».
Напомним, благодаря сегодняшней домашней победе «Сочи» поднялся на 2-е место в чемпионате России. У подопечных Владимира Федотова 15 очков в 7 турах РПЛ.
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