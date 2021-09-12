«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лидс Юнайтед»

Сегодня, 12 сентября, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Гости одержали победу со счётом 3:0.



Счёт в матче был открыт на 20-й минуте. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол с передачи Трента Александер-Арнольда. Данный гол стал 100-м для египтянина в АПЛ.

Видео 100-го гола Салаха в АПЛ:

На 50-й минуте встречи полузащитник гостей Фабиньо удвоил преимущество команды Юргена Клоппа.

Видео гола Фабиньо в ворота «Лидс Юнайтед»:

На 59-й минуте матча произошёл ужасный эпизод с участием полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиоттом и защитником «Лидса» Паскалем Стрёйком. Защитник хозяев сфолил на Эллиотте в центре поля. Игрок получил ужасную травму ноги. Полузащитнику красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поусон удалил Стрёйка. Эллиотта заменил Джордан Хендерсон.

Видео эпизода с травмой Эллиотта:

В добавленное ко второму тайму время Садио Мане с передачи Тьяго Алькантары нанёс результативный удар и установил окончательный счёт встречи — 3:0.

Видео гола Мане в ворота «Лидс Юнайтед»:

После четырёх сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице с 10 очками. «Лидс Юнайтед» (2) — на 17-м месте.



В следующем туре «Лидс Юнайтед» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «Ливерпуль» дома примет «Кристал Пэлас». Первый матч состоится 17 сентября, а второй — 18 сентября.