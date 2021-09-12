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«Динамо» дома проиграло «Нижнему Новгороду», Н'Жье не реализовал пенальти в концовке

«Динамо» дома проиграло «Нижнему Новгороду», Н'Жье не реализовал пенальти в концовке
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Сегодня, 12 сентября, в матче Российской Премьер-Лиги сошлись «Динамо» и «Нижний Новгород». Встреча 7-го тура РПЛ прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 13-й минуте Денис Макаров подхватил мяч, рванул по центру, обыграл Гоцука и классно пробил с левой из-за штрафной — получилось попасть точно в угол ворот.

На 51-й минуте мяч попал в руку защитнику «Динамо» Лаксальту в борьбе с Козловым, после чего был назначен пенальти в ворота москвичей. Однако Сулейманов с 11-метровой отметки пробил выше ворот.

Но 75-й минуте гости всё же сравняли счёт. Ткачук слева прострелил в штрафную, Берковский изящно пропустил мяч между ног, а набежавший Горбунов в касание пробил в дальний угол ворот.

Через 8 минут прошла нижегородская атака левым краем, Горбунов и Эннин в две передачи вывели Калинского на удар от радиуса штрафной — мяч через несколько рикошетов залетел в ворота.

За 2 минуты до конца основного времени матча Виталий Мешков после просмотра VAR назначил пенальти в ворота гостей, а Масоэро был удалён за вторую жёлтую карточку. Однако Нигматуллин потащил удар с 11-метровой отметки. Н'Жье не смог переиграть нижегородского голкипера.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
12 сентября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 13'   1:1 Горбунов – 75'   1:2 Калинский – 83'
Удаления: нет / Масоэро – 88'
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