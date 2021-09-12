«Милан» обыграл «Лацио». Ибрагимович забил через 7 минут после выхода на замену

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:0. 39-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович забил в первом же матче после травмы.

Счёт встречи был открыт под занавес первого тайма. На 45-й минуте гол в раздевалку забил нападающий «Милана» Рафаэл Леау. Ему ассистировал Анте Ребич. На 6-й добавленной минуте к первому тайму полузащитник россонери Франк Кессье не сумел реализовать пенальти.

На 67-й минуте хозяева удвоили преимущество. Златан Ибрагимович, вышедший на замену семью минутами ранее, сумел поразить ворота Пепе Рейны. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Милана».

«Милан», набрав 9 очков в первых трёх турах, делит первое место в турнирной таблице чемпионата Италии с «Наполи». «Лацио» (6) располагается на пятом месте.