Получивший ужасную травму Эллиотт поблагодарил всех за поддержку

Английский полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт, получивший ужасную травму ноги в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед», поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Спасибо за все сообщения, ребята! Иду на выздоровление. YNWA», — написал в своём «инстаграме» Эллиотт.
Видео эпизода с травмой Эллиотта:
«Ливерпуль» также поддержал игрока. «Мы все с тобой, Харви. Ты никогда не будешь один», — написано в «твиттере» красных.
Фото доступно в «твиттере» «Ливерпуля».
Напомним, на 59-й минуте матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» защитник хозяев Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр встречи Крейг Поусон удалил защитника хозяев. Травмированного Эллиотта заменил Джордан Хендерсон.
«Ливерпуль» в матче с «Лидс Юнайтед» одержал победу со счётом 3:0. Голами отличились Салах, Фабиньо и Мане.
После четырёх сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице с 10 очками. «Лидс Юнайтед» (2) — на 17-м месте.
В следующем туре «Лидс Юнайтед» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «Ливерпуль» дома примет «Кристал Пэлас». Первый матч состоится 17 сентября, а второй — 18 сентября.
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