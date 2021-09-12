Бьельса прокомментировал травму полузащитника «Ливерпуля» Эллиотта

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта.



«Я очень сожалею о случившемся и хотел бы, чтобы этого не произошло. Всё подобное, что случается с любым игроком, очень печально. А с молодым игроком, играющим на высоком уровне, тем более. Я уверен, что у Стрёйка не было намерения причинить Эллиотту какой-либо вред. Возможно, к травме привело то, что произошло после того, как он вернул себе мяч. Удар был явным, но, очевидно, он был вызван ускорением при движении нашего игрока. Стрёйк никоим образом не хотел причинить никакого вреда», — цитирует Бьельсу BBC.

Фрагмент матча с травмой Эллиотта:

Напомним, на 59-й минуте матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» защитник «Лидса» Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поусон удалил защитника хозяев. Эллиотта заменил на поле Джордан Хендерсон.



«Ливерпуль» в матче с «Лидс Юнайтед» одержал победу со счётом 3:0. Голами отличились Салах, Фабиньо и Мане.