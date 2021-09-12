Кержаков высказался о победе «Нижнего Новгорода» над московским «Динамо»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).
«Матч разбился на два отрезка. Первый тайм мы сыграли не очень хорошо. Здесь есть моя вина. Я тактически не разобрался, как правильнее ребята должны действовать, когда соперник играет так, как играло «Динамо».
Очень благодарен ребятам, что сумели выдержать в первом. Очевидно, голов в наши ворота могло быть больше. В перерыве мы немного перестроились, изменили тактическую схему. Мы освободили зоны для атак, и наши футболисты этим воспользовались.
Мы очень молодая команда. Многие из футболистов играют в РПЛ впервые. Конечно, им свойственно ошибаться и волноваться. Ребят здесь не за что корить. Свою роль сыграло не волнение, а моя тактическая недоработка. Ребятам приходилось больше думать и двигаться. Ментальная усталость сказывается на состоянии футболистов больше, чем физическая.
Футбол — такая вещь, кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Это просто совпадение, что мы в гостях играем лучше, чем дома. Нам всем хочется, чтобы на наш стадион начало приходить хотя бы 30% зрителей», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 12 сентября 2021
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