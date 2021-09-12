«Реал Мадрид» — «Сельта»: стартовые составы на матч 4-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Сельты» на матч 4-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Сельта».



«Реал Мадрид»: Куртуа, Гутьеррес, Начо, Милитао, Карвахаль, Вальверде, Каземиро, Модрич, Азар, Жуниор, Бензема.



Запасные: Лунин, Лопес, Марсело, Вальехо, Васкес, Иско, Бланко, Камавинга, Асенсио, Диас, Родриго.



«Сельта»: Дитуро, Араухо, Мурильо, Мальо, Галан, Тапиа, Серви, Суарес, Мендес, Аспас, Мина.



Запасные: Бланко, Айду, Фонтан, Васкес, Баэса, Бельтран, Солари, Йокушлу, Нолито, Гальярдо.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. Помогать ему будут ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Фернандо Роман Роман.