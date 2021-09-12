Шварц объяснил, почему Н'Жье бил пенальти в матче с «Нижним Новгородом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, почему нападающий москвичей Клинтон Н'Жье бил пенальти в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом».

«Фомин — наш штатный пенальтист. Но к тому моменту его не было на поле. Он уже был заменён. Моро, к сожалению, так же не было. Поэтому мы приняли решение, что пробьёт Клинтон. Это случается в футболе. Порой футболисты мажут пенальти, что не является исключением и произошло сегодня.

До игры мы говорили, что «Нижний Новгород» может по ходу матча перестраиваться, что сегодня и произошло. Они перешли на игру в 2 нападающих и 3 полузащитника. В данном случае я бы не стал связывать сегодняшнее поражение с тактическими перестановками, которые были произведены со стороны соперника. К сожалению, во втором тайме мы потеряли концентрацию, необходимую для нашей игры. Совершали много простых ошибок и потерь мяча.

В перерыве мы предупреждали ребят, что игра длится 90-95 минут. Нужно сохранять тот же темп и интенсивность. К сожалению, этого нам и не хватило. Мы не сыграли так, как должны были.

Не могу сказать, что команда где-то просела физически. Потому что, как вы видели, в первом тайме все игроки были свежи и энергичны. Во втором тайме мы могли это продолжить, но в данном случае физическое состояние и второй тайм не имеют ничего общего под собой.

Я бы не стал отмечать игру Евгеньева отдельно. Скорее, выделил бы в общем и целом, как сыграла вся команда. У Евгеньева, как и у остальных футболистов, было много хороших моментов в первом тайме. А во втором мы ослабили нити игры и она пошла уже не по нашему сценарию», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.