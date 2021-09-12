Клопп — о матче с «Лидсом»: «Ливерпуль» был действительно хорош

Главный тренер «Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед». «Ливерпуль» разгромил «павлинов» со счётом 3:0.



«Ливерпуль играл действительно хорошо, это был футбол высокого класса. Учитывая это, мы должны были добиться ещё более лучшего результата.



Однако 3:0 — это прекрасный результат. Мы просто жадные и хотим забивать 5, 6 ,7 мячей. Мы играли в исключительно хороший футбол», — цитирует Клоппа BBC.



После четырёх сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице с 10 очками. «Лидс Юнайтед» (2) — на 17-м месте.



В следующем туре «Лидс Юнайтед» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «Ливерпуль» дома примет «Кристал Пэлас». Первый матч состоится 17 сентября, а второй — 18 сентября.