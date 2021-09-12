Клопп дал комментарий о травме полузащитника «Ливерпуля» Эллиотта

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме полузащитника команды Харви Эллиотта, которую футболист получил по ходу матча 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед».
«У Эллиотта травма лодыжки. Я слышал, что у него смещение, наш медицинский персонал не смог исправить ситуацию, поэтому он сейчас в больнице.
Хотел бы я, чтобы у такой юный игрок сталкивался с подобным в начале карьеры? Нет. Мы продолжим играть без него, но будем ждать его возвращения, потому что Эллиотт прекрасный футболист.
Я видел этот момент. Я видел то, что его нога была не в естественном положении. Именно поэтому мы все в шоке», — цитирует Клоппа Sky Sports.
Фрагмент матча с травмой Эллиотта:
Напомним, на 59-й минуте матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» защитник «Лидса» Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. После этого игроку «Ливерпуля» понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поусон удалил защитника хозяев. Джордан Хендерсон заменил травмированного Эллиотта.
Благодаря голам Салаха, Фабиньо и Мане «Ливерпуль» разгромил «Лидс» со счётом 3:0.
После четырёх сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице с 10 очками. «Лидс Юнайтед» (2) — на 17-м месте.
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