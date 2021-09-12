«Реал Мадрид» — «Сельта»: нападающий Санти Мина вывел гостей вперёд

Сегодня, 12 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 4-го тура испанской Примеры «Реал Мадрид» — «Сельта». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Сельта».
Счёт в матче был открыт на 4-й минуте встречи. Испанский нападающий «Сельты» Санти Мина вывел свою команду вперёд с передачи Яго Аспаса.
Гол Мины в ворота мадридского «Реала»:
Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. Ему помогают ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Фернандо Роман Роман.
Мадридский «Реал» в 3 матчах набрал 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (1) — на 18-м месте в таблице. Лидером соревнования является мадридский «Атлетико», набравший 10 очков.
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