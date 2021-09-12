Ибрагимович забивает в каждом из 26 сезонов, начиная со старта карьеры

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил в каждом из 26 сезонов с начала карьеры. Это достижение покорилось ему после гола в матче «Милана» с «Лацио» (2:0).

Во встрече 3-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Лацио» на Сан-Сиро. 39-летний шведский нападающий забил спустя 7 минут после выхода на замену. Златан отличился на 67-й минуте и помог россонери одолеть римскую команду.

Напомним, в мае 2021 года шведский нападающий получил травму колена. После травмы 39-летний лидер «Милана» перенёс операцию. Игра с «Лацио» стала для Ибрагимовича первой в сезоне-2021/2022.

«Милан», набрав 9 очков в первых трёх турах, делит первое место в турнирной таблице чемпионата Италии с «Наполи». «Лацио» (6) располагается на пятом месте.