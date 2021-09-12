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Сарри был удалён после окончания матча «Милан» — «Лацио» за перепалку с Салемакерсом

Сарри был удалён после окончания матча «Милан» — «Лацио» за перепалку с Салемакерсом
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62-летний итальянский специалист Маурицио Сарри, возглавляющий «Лацио», получил красную карточку в матче с «Миланом» после перепалки с полузащитником хозяев Алексисом Салемакерсом.

После финального свистка между командами вспыхнул конфликт, по итогам которого главный тренер римской команды получил красную карточку от главного арбитра встречи Даниэле Киффи.

Сообщается, что у итальянца произошла словесная перепалка с полузащитником россонери Алексисом Салемакерсом.

Напомним, в матче 3-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Рафаэл Леау и Златан Ибрагимович.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Мы забыли о Маурицио Сарри. А он в «Лацио», и это для клуба и удача, и риск Мы забыли о Маурицио Сарри. А он в «Лацио», и это для клуба и удача, и риск
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