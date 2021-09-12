Сарри был удалён после окончания матча «Милан» — «Лацио» за перепалку с Салемакерсом

62-летний итальянский специалист Маурицио Сарри, возглавляющий «Лацио», получил красную карточку в матче с «Миланом» после перепалки с полузащитником хозяев Алексисом Салемакерсом.

После финального свистка между командами вспыхнул конфликт, по итогам которого главный тренер римской команды получил красную карточку от главного арбитра встречи Даниэле Киффи.

Сообщается, что у итальянца произошла словесная перепалка с полузащитником россонери Алексисом Салемакерсом.

Напомним, в матче 3-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Рафаэл Леау и Златан Ибрагимович.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.