Сарри был удалён после окончания матча «Милан» — «Лацио» за перепалку с Салемакерсом
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62-летний итальянский специалист Маурицио Сарри, возглавляющий «Лацио», получил красную карточку в матче с «Миланом» после перепалки с полузащитником хозяев Алексисом Салемакерсом.
После финального свистка между командами вспыхнул конфликт, по итогам которого главный тренер римской команды получил красную карточку от главного арбитра встречи Даниэле Киффи.
Сообщается, что у итальянца произошла словесная перепалка с полузащитником россонери Алексисом Салемакерсом.
Напомним, в матче 3-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Рафаэл Леау и Златан Ибрагимович.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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