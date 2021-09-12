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Пиоли — об Ибрагимовиче: у него внутри огонь

Пиоли — об Ибрагимовиче: у него внутри огонь
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу миланской команды над «Лацио».

«Ибрагимович не играл четыре месяца, так что я рад, что он забил. Он станет ещё сильнее в следующих матчах. У него внутри есть огонь, это видно по тому, как он сражается на тренировках и пытается добиться максимального результата. Когда ты так работаешь, то не ощущаешь свой возраст. Это психология. Команда хочет покидать поле с чувством удовлетворённости каждый раз», — приводит слова Пиоли Milan News.

Напомним, Ибрагимович получил травму колена 9 мая в матче Серии А с туринским «Ювентусом». В июне он перенёс операцию. В прошлом сезоне швед провёл в Серии А 27 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи. Из-за травмы он пропустил Евро-2020.

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