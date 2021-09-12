«Штутгарт» сыграл вничью с «Айнтрахтом», забив в меньшинстве на 88-й минуте

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» дома сыграл вничью со «Штутгартом». Встреча проходила на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершилась со счётом 1:1.
Первый тайм игры закончился нулевой ничьей. На 79-й минуте счёт открыл сербский нападающий «Айнтрахта» Филип Костич, вышедший на замену на 59-й минуте. Ему ассистировал Джибриль Соу. На 82-й минуте был удалён центральный защитник гостей Вальдемар Антон. Но уже на 88-й минуте «Штутгарт», оставшийся в меньшинстве, сумел сравнять счёт. Это сделал египетский нападающий команды Омар Мармуш.
«Айнтрахт» набрал 3 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Штутгарт» с четырьмя очками занимает 10-е место.
Результаты других матчей 5-го тура Бундеслиги:
«Бохум» — «Герта» — 1:3
«Боруссия М» — «Арминия» — 3:1
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