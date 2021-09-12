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«Штутгарт» сыграл вничью с «Айнтрахтом», забив в меньшинстве на 88-й минуте

«Штутгарт» сыграл вничью с «Айнтрахтом», забив в меньшинстве на 88-й минуте
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В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» дома сыграл вничью со «Штутгартом». Встреча проходила на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершилась со счётом 1:1.

Первый тайм игры закончился нулевой ничьей. На 79-й минуте счёт открыл сербский нападающий «Айнтрахта» Филип Костич, вышедший на замену на 59-й минуте. Ему ассистировал Джибриль Соу. На 82-й минуте был удалён центральный защитник гостей Вальдемар Антон. Но уже на 88-й минуте «Штутгарт», оставшийся в меньшинстве, сумел сравнять счёт. Это сделал египетский нападающий команды Омар Мармуш.

«Айнтрахт» набрал 3 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Штутгарт» с четырьмя очками занимает 10-е место.

Результаты других матчей 5-го тура Бундеслиги:

«Бохум» — «Герта» — 1:3

«Боруссия М» — «Арминия» — 3:1

Германия - Бундеслига. 4-й тур
12 сентября 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 1
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Костич – 79'   1:1 Мармуш – 88'
Удаления: нет / Антон – 82'
Германия - Бундеслига. 4-й тур
12 сентября 2021, воскресенье. 18:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 3
Герта
Берлин
0:1 Сердар – 37'   0:2 Сердар – 43'   1:2 Цоллер – 59'   1:3 Маолида – 78'
Германия - Бундеслига. 4-й тур
12 сентября 2021, воскресенье. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
3 : 1
Арминия
Билефельд
1:0 Штиндль – 35'   1:1 Окугава – 45+1'   2:1 Штиндль – 69'   3:1 Закария – 72'
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