«Лион» дома уверенно переиграл «Страсбург»

В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Лион» у себя дома переиграл «Страсбург». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счётом 3:1.

Уже на 8-й минуте первого тайма «Лион» открыл счёт. Это удалось сделать усилиями нападающего Муссы Дембеле. Результативную передачу на свой счёт записал Бруно Гимарайнс. На 64-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Джейсон Денайер. Ему ассистировал швейцарец Шердан Шакири. До разгромного счёт довёл бразилец Лукас Пакета, вышедший на замену 13 минутами ранее. Голевую передачу на полузащитника выполнил Уссем Ауар. Единственный мяч «Страсбурга» забил сенегальский полузащитник Хабиб Диалло с пенальти на 96-й минуте встречи.

«Лион» набрал восемь очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбург» с четырьмя очками остался на 13-й позиции.

Результаты других матчей 5-го тура Лиги 1:

«Монпелье» — «Сент-Этьен» — 2:0

«Нант» — «Ницца» — 0:2