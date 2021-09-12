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«Реал Мадрид» — «Сельта»: Бензема снова сравнял счёт в матче

«Реал Мадрид» — «Сельта»: Бензема снова сравнял счёт в матче
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Сегодня, 12 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 4-го тура испанской Примеры «Реал Мадрид» — «Сельта». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Сельта».

Счёт матча был открыт на 4-й минуте встречи. Нападающий «Сельты» Санти Мина вывел свою команду вперёд с передачи Яго Аспаса.

На 24-й минуте матча нападающий «сливочных» Карим Бензема сравнял счёт. Ему ассистировал Федерико Вальверде.

На 31-й минуте встречи игрок «Сельты» Франко Серви снова вывел гостей вперёд.

Сразу после перерыва Бензема забил второй гол в матче и установил равенство на табло. Ассист на французского нападающего «Реала» оформил Мигель Гутьеррес.

Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. Ему помогают ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Фернандо Роман Роман.

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