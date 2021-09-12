«Реал Мадрид» — «Сельта»: Камавинга забил гол в дебютном матче

Сегодня, 12 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 4-го тура испанской Примеры «Реал Мадрид» — «Сельта». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Сельта».



На 66-й минуте встречи в игру вступил новичок «сливочных» Эдуарду Камавинга. К тому моменту мадридский «Реал» обыгрывал «Сельту» со счётом 3:2.

Уже на 72-й минуте матча нанёс результативный удар по воротам Матиаса Дитуро. Мяч стал первым для Камавинга в футболке «Реала».



Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. Ему помогают ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Фернандо Роман Роман.



Напомним, 31 августа Эдуарду Камавинга перешёл в мадридский «Реал» из французского «Ренна» за € 31 млн.