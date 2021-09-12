«Рома» в 1000-м матче Моуринью вырвала победу у «Сассуоло». У Шомуродова — голевая

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Сассуоло». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:1. Голевая передача узбекского нападающего Эльдора Шомуродова помогла римскому клубу одержать победу в 1000-м матче Жозе Моуринью.
Счёт встречи был открыт на 37-й минуте Брианом Кристанте. Ему ассистировал Лоренцо Пеллегрини. На 57-й минуте «Сассуоло» смог сравнять счёт. Это сделал Филип Джуричич с передачи Доменико Берарди. На 91-й минуте матча Эльдор Шомуродов, вышедший на замену на 74-й минуте, ассистировал Стефану Эль-Шаарави. Итальянец забил победный гол и принёс римлянам победу.
«Сассуоло» имел шанс вновь сравнять счёт, но Джанлука Скамакка поразил ворота Руя Патрисиу, находясь в офсайде.
«Рома», набрав 9 очков в первых трёх турах, делит первое место в турнирной таблице чемпионата Италии с «Наполи» и «Миланом». «Лацио» (4) располагается на девятом месте.
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