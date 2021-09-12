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«Реал» разгромил «Сельту», проигрывая ей после первого тайма

«Реал» разгромил «Сельту», проигрывая ей после первого тайма
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Сегодня, 12 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил матч 4-го тура испанской Примеры «Реал Мадрид» — «Сельта». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 5:2.

Счёт матча был открыт на 4-й минуте встречи. Нападающий «Сельты» Санти Мина вывел свою команду вперёд с передачи Яго Аспаса.

Гол Мины в ворота «Реала»:

На 24-й минуте матча нападающий «сливочных» Карим Бензема сравнял счёт. Ему ассистировал Федерико Вальверде.

Бензема сравнивает счёт в матче:

На 31-й минуте встречи игрок «Сельты» Франко Серви снова вывел гостей вперёд.

Гол Серви в ворота мадридского «Реала»:

Сразу после перерыва Бензема забил второй гол в матче и установил равенство на табло.

Бензема сделал дубль и сравнял счёт в матче:

На 54-й минуте матча Винисиус Жуниор с передачи Бензема забил гол и вывел мадридский «Реал» вперёд.

Гол Винисиуса Жуниора в ворота «Сельты»:

На 66-й минуте встречи в игру вступил новичок «сливочных» Эдуарду Камавинга. К тому моменту мадридский «Реал» обыгрывал «Сельту» со счётом 3:2.

Уже на 72-й минуте матча нанёс результативный удар по воротам Матиаса Дитуро. Мяч стал первым для Камавинга в футболке «Реала».

Первый мяч Камавинга за «Реал»:

На 87-й минуте Бензема реализовал пенальти в ворота «Сельты».

Бензема оформил хет-трик:

После четырёх сыгранных туров в испанской Примере «Реал Мадрид» занимает 1-е место с 10 очками. «Сельта» (1) — на 18-м.

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Испания - Примера. 4-й тур
12 сентября 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 2
Сельта
Виго
0:1 Мина – 4'   1:1 Бензема – 24'   1:2 Серви – 31'   2:2 Бензема – 46'   3:2 Винисиус Жуниор – 54'   4:2 Камавинга – 72'   5:2 Бензема – 87' (пен)
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