«Реал» разгромил «Сельту», проигрывая ей после первого тайма

Сегодня, 12 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил матч 4-го тура испанской Примеры «Реал Мадрид» — «Сельта». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 5:2.
Счёт матча был открыт на 4-й минуте встречи. Нападающий «Сельты» Санти Мина вывел свою команду вперёд с передачи Яго Аспаса.
На 24-й минуте матча нападающий «сливочных» Карим Бензема сравнял счёт. Ему ассистировал Федерико Вальверде.
Бензема сравнивает счёт в матче:
На 31-й минуте встречи игрок «Сельты» Франко Серви снова вывел гостей вперёд.
Гол Серви в ворота мадридского «Реала»:
Сразу после перерыва Бензема забил второй гол в матче и установил равенство на табло.
Бензема сделал дубль и сравнял счёт в матче:
На 54-й минуте матча Винисиус Жуниор с передачи Бензема забил гол и вывел мадридский «Реал» вперёд.
Гол Винисиуса Жуниора в ворота «Сельты»:
На 66-й минуте встречи в игру вступил новичок «сливочных» Эдуарду Камавинга. К тому моменту мадридский «Реал» обыгрывал «Сельту» со счётом 3:2.
Уже на 72-й минуте матча нанёс результативный удар по воротам Матиаса Дитуро. Мяч стал первым для Камавинга в футболке «Реала».
Первый мяч Камавинга за «Реал»:
На 87-й минуте Бензема реализовал пенальти в ворота «Сельты».
После четырёх сыгранных туров в испанской Примере «Реал Мадрид» занимает 1-е место с 10 очками. «Сельта» (1) — на 18-м.
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