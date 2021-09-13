Сарри прокомментировал своё удаление после матча с «Миланом»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал своё удаление после матча итальянской Серии А с «Миланом». Встреча закончилась победой россонери со счётом 2:0.

«Ничего особенного не произошло. Молодой парень показал жест, который нельзя показывать пожилым людям. Златан Ибрагимович успокоил ситуацию, заставил его извиниться. Такие вещи случаются на поле», — цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, 62-летний итальянский специалист Маурицио Сарри, возглавляющий «Лацио», получил красную карточку в матче с «Миланом» после перепалки с полузащитником хозяев Алексисом Салемакерсом.

После финального свистка между командами вспыхнул конфликт, по итогам которого главный тренер римской команды получил красную карточку от главного арбитра встречи Даниэле Киффи.