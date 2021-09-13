В Португалии футболист получил травму, после которой не мог подняться 10 минут

В матче 5-го тура чемпионата Португалии нападающий команды «Витория Гимарайнш» Рошинья был госпитализирован после получения серьёзного повреждения из-за столкновения с футболистом клуба соперника. Об этом сообщает Sicnoticias.

Известно, что медицинская бригада подбежала к игроку, как только он рухнул на футбольное поле. Остальные спортсмены создали небольшой круг вокруг потерявшего сознание Рошиньи, укрывая его от телекамер и глаз зрителей.



По информации источника, для приведения футболиста в чувство врачи использовали дефибриллятор. После этого его подняли с газона и транспортировали на машине скорой помощи в городскую больницу города Гимарайнш, где ему должны оказать необходимую медицинскую помощь.