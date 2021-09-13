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Винисиус отпраздновал гол с болельщиками на трибуне. Судья дал игроку жёлтую карточку

Винисиус отпраздновал гол с болельщиками на трибуне. Судья дал игроку жёлтую карточку
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Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор забил гол в матче 4-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (5:2).

После взятия ворот Винисиус покинул поле, перепрыгнул заграждения и оказался в центре толпы болельщиков, которые стали радостно приветствовать и обнимать бразильца.

Видеофрагмент гола Винисиуса и дальнейшего ликования с болельщиками:

На поле игрока возвращала охрана стадиона и полиция. После того как Винисиус вернулся на газон «Сантьяго Бернабеу», главный арбитр матча Хосе Санчес Мартинес показал нападающему жёлтую карточку.

Напомним, матч с «Сельтой» стал первым на «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании бразильский нападающий провёл четыре игры, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года, куда перешёл из бразильского «Фламенго» за € 45 млн.

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