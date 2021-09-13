Камавинга – второй наиболее молодой дебютант «Реала», отличившийся в первом же матче

18-летний французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга отметился статистическим достижением в дебютном матче 4-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (5:1).
Как отмечает Opta Jose в «Твиттере», в 18 лет и 306 дней французский хавбек Эдуардо Камавинга стал вторым наиболее молодым футболистом, отличившимся в дебютном матче за «Реал» в XXI веке. Самым молодым является бразильский форвард Родриго, который в сентября 2019 года в возрасте 18 лет и 259 дней забил «Осасуне» в первом же матче в футболке «Королевского клуба».
Напомним, 31 августа Эдуарду Камавинга перешёл в мадридский «Реал» из французского «Ренна» за € 31 млн. Он является воспитанником «Ренна» и выступал за главную команду с 2019 года. С прошлого года вызывается в сборную Франции, однако преимущественно по-прежнему играет за молодёжку. В прошлом сезоне хавбек провёл 35 матчей в Лиге 1, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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