Бензема – о матче с «Сельтой»: это был особенный вечер для нас из-за атмосферы с фанатами

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал итоги матча 4-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (5:2).
«Это был особенный вечер для нас из-за атмосферы с болельщиками. Первый тайм получился немного странным, потому что мы должны были адаптироваться к игре с фанатами. Во втором тайме мы сделали то, что хотели, чтобы добиться победы. Думаю, нам нужно больше работать в защите, чтобы не пропускать. Мы собираемся побеждать, забивая много мячей, при этом не забывая о защите. Винисиус — феномен. Он молод, и мне очень нравится играть с ним. Он показал, что всегда может играть на команду. Камавинга молод, и он многое нам принесет», – цитирует Бензема пресс-служба клуба.
Бензема оформил хет-трик в матче с «Сельтой» и стал 10-м в списке лучших бомбардиров турнира в истории. Теперь на счету французского нападающего 197 забитых мячей в Примере. Бензема обогнал бывшего игрока «Валенсии» Эдмундо Суареса, который отличился 195 раз. Лучшим бомбардиром турнира является экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси, у которого 474 взятия ворот в чемпионате Испании. На втором месте располагается экс-партнер Бензема Криштиану Роналду. У него 311 мячей в испанской Примере.
В нынешнем сезоне Бензема сыграл в четырёх играх чемпионата, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Француз выступает за «Реал» с 2009 года. До этого он играл в «Лионе», воспитанником которого является.
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