Крейг Беллами ушёл из «Андерлехта» из-за депрессии

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Уэльса Крейг Беллами оставил свой пост помощника главного тренера Венсана Компани в «Андерлехте». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации Sky Sports, 42-летний экс-футболист страдает от маниакальной депрессии, что и послужило причиной ухода Беллами.

«Во время моей карьеры депрессия лишь прогрессировала. Я приходил домой и мог не разговаривать по три дня. У меня была жена, малыши, а я буквально не мог разговаривать. Я запирался в комнате и затем сам ложился спать. Это был единственный способ бороться с депрессией», – цитирует валлийца СМИ.

В «Андерлехте» Беллами работал с 2019 года. Экс-игрок сборной Уэльса выступал за «Ньюкасл», «Селтик», «Блэкберн Роверс», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Манчестер Сити» и «Кардифф». Он провёл более 500 матчей в АПЛ, в которых забил 170 голов.