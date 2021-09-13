«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Мане до 2025 года

«Ливерпуль» планирует продлить контракт со своим сенегальским нападающим Садио Мане до 2025 года. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

Нынешний контракт 29-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 85 млн.

Мане перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году. Ранее он выступал за английский «Саутгемптон», австрийский «Ред Булл Зальцбург» и французский «Метц». В составе «Ливерпуля» футболист становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

В нынешнем чемпионате Англии Мане провёл за «Ливерпуль» четыре матча (все в основе) и забил два гола. «Ливерпуль» после четырёх встреч с 10 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице.