Директор «Боруссии Д» Цорк: Салихамиджич должен заткнуться. Кем он себя возомнил?

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слова руководителя «Баварии» Хасана Салихамиджича.

«Меня удивляет, когда ты уезжаешь из сборной, а через несколько дней играешь. Наши игроки остаются в сборных, а потом все равно выходят на поле», – приводит Goal.com слова директора «Баварии» о ситуации с Марко Ройсом.

Салихамиджич обратил внимание на то, что Ройс покинул расположение сборной Германии перед отборочным матчем ЧМ-2022 против Исландии из-за травмы колена, но спустя три дня провел на поле полный матч за дортмунд «Боруссию» во встрече с «Байером».

Салихамиджич сравнил произошедшее с ситуацией с нападающим «Баварии» Сержем Гнабри, который играл в матче с Исландией, но был вынужден покинуть поле в перерыве игры мюнхенцев с «Лейпцигом» из-за мышечной травмы.

«Салихамиджич должен заткнуться и комментировать только проблемы «Баварии», но не других клубов. Кем он себя возомнил?», — цитирует Цорка Goal.com.