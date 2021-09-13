Директор «Боруссии Д» Цорк: Салихамиджич должен заткнуться. Кем он себя возомнил?

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал слова руководителя «Баварии» Хасана Салихамиджича.
«Меня удивляет, когда ты уезжаешь из сборной, а через несколько дней играешь. Наши игроки остаются в сборных, а потом все равно выходят на поле», – приводит Goal.com слова директора «Баварии» о ситуации с Марко Ройсом.
Салихамиджич обратил внимание на то, что Ройс покинул расположение сборной Германии перед отборочным матчем ЧМ-2022 против Исландии из-за травмы колена, но спустя три дня провел на поле полный матч за дортмунд «Боруссию» во встрече с «Байером».
Салихамиджич сравнил произошедшее с ситуацией с нападающим «Баварии» Сержем Гнабри, который играл в матче с Исландией, но был вынужден покинуть поле в перерыве игры мюнхенцев с «Лейпцигом» из-за мышечной травмы.
«Салихамиджич должен заткнуться и комментировать только проблемы «Баварии», но не других клубов. Кем он себя возомнил?», — цитирует Цорка Goal.com.
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