Роналду разогнался до 32,5 км/ч перед вторым голом в ворота «Ньюкасла»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разогнался до 32,5 км/ч во время рывка, который предшествовал его второму голу в ворота «Ньюкасла» (4:1) в четвёртом туре английской Премьер-лиги.

Отметим, что на конец августа самым быстрым игроком в АПЛ нынешнего сезона являлся форвард «Саутгемптона» Адам Армстронг — 35,65 км/ч. На втором месте находился Адама Траоре из «Вулверхэмптона» — 35,6 км/ч.

Напомним, в своём первом же матче после возвращения в Англию португалец оформил дубль. Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. 36-летний португалец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».