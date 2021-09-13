У Эллиотта — вывих голеностопа. Полузащитника «Ливерпуля» прооперируют 14 сентября

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт, получивший ужасную травму ноги в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед», будет прооперирован во вторник, 14 сентября. У англичанина обнаружен вывих голеностопа, сообщает The Athletic.

Видео эпизода с травмой Эллиотта:

На 59-й минуте встречи защитник «Лидс Юнайтед» Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поусон удалил защитника хозяев. Травмированного Эллиотта заменил Джордан Хендерсон.

«Ливерпуль» в матче с «Лидс Юнайтед» одержал победу со счётом 3:0. Матч проходил на стадионе «Энфилд». Голами отличились Мохамед Салах, Фабиньо и Садио Мане. Мерсисайдцы имеют в своём активе 10 очков после четырёх туров АПЛ и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата.