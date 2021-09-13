Четвёртый вратарь «МЮ»: у Роналду второе лучшее телосложение в команде после меня

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Ли Грант рассказал о том, чем питается нападающий манкунианцев Криштиану Роналду и как это влияет на его одноклубников. Также Грант пошутил о телосложении 36-летнего португальца.

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«Обычно после командного ужина вы можете себе позволить съесть пирожное или что-то в этом духе, но в прошлую пятницу никто из игроков к ним не прикоснулся, так как все смотрели на то, что в тарелке Криштиану. Там были киноа, авокадо и сваренные вкрутую яйца. Этот парень в потрясающей форме. Я думаю, что сейчас у него второе лучшее телосложение в команде после меня, и это о чем-то говорит», — сказал Грант в подкасте talkSPORT.

Напомним, в своём первом же матче после возвращения в Англию португалец оформил дубль. Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. 36-летний португалец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».