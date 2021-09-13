Тухель: Сауль во время дебюта выглядел как игрок, который не готов играть на уровне АПЛ

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал дебют Сауля Ньигеса в составе «синих». Полузащитник вышел в стартовом составе на матч с «Астон Виллой» (3:0) в четвёртом туре английской Премьер-лиги.
«У меня было ощущение, что ему тяжело. Сауль просто страдал на поле, он совершил много глупых ошибок и просто выглядел как игрок, который вообще не готов играть на таком уровне.
Но я готов взять на себя всю ответственность за это выступление, поскольку игрок ещё и близко не адаптировался к новой команде и новой лиге. Я думал, что смогу просить его в бой прямо здесь и сейчас, но я ошибся.
Мне стыдно, что я не рассчитал сложность матча и возможности Сауля. Он только пришёл в новый коллектив, ему было сложно адаптироваться. Но каких-то выводов об игроке я делать не собираюсь, мы просто продолжаем работу, это естественный процесс. Делать каких-то выводов после одного тайма не стоит», — сказал Тухель после матча.
Напомним, «Челси» взял Сауля в аренду у мадридского «Атлетико» за € 5 млн с правом выкупа за € 35 млн.
- 13 сентября 2021
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