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The Athletic: Погба хочет продлить контракт с «МЮ» после возвращения Роналду

The Athletic: Погба хочет продлить контракт с «МЮ» после возвращения Роналду
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Полузащитник Поль Погба склоняется к тому, чтобы заключить новое соглашение с «Манчестер Юнайтед» после того, как португалец Криштиану Роналду перешёл в команду, сообщает The Athletic.

Контракт француза с «красными дьяволами» истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован мадридский «Реал», однако «Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с полузащитником и намерен продлить с ним соглашение.

Напомним, Погба является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Он играл за «красных дьяволов» с 2011 по 2012 год, затем перешёл в туринский «Ювентус», за который выступал до 2016 года, после чего француз вернулся в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Поль Погба провёл четыре матча и отдал семь результативных передач.

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