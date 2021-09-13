«Рубин» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 13 сентября, состоится очередной матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» сыграет с «Уралом». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало матча — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Урал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Игорь Низовцев.

«Рубин» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы в шести турах набрали 11 очков. Первое поражение в сезоне «Рубин» потерпел в прошлом туре, уступив «Краснодару» (0:2).

«Урал» замыкает турнирную таблицу РПЛ. Екатеринбуржцы в шести турах набрали всего два очка, не сумев одержать ни одной победы.