Никола Влашич опубликовал пост после дебюта за «Вест Хэм»

Новичок «Вест Хэм Юнайтед», хорватский полузащитник Никола Влашич, ранее выступавший за московский ЦСКА, опубликовал пост после дебюта в лондонском клубе. Он вышел на поле на 63-й минуте матча 4-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:0).
Влашич в своём «инстаграме» показал фотографии с игры, а также написал «Дебют» и добавил изображение скрещённых молотков — символа клуба.
Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом». Хорватский футболист будет выступать за «молотобойцев» под 11-м номером. Сумма сделки, по сведениям СМИ, составила € 27 млн. Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Вест Хэм»
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