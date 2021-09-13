«Ростов» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 13 сентября, состоится очередной матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Краснодар».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Роман Сафьян (Москва).
«Краснодар» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Южане набрали в шести турах девять очков. «Ростов» в настоящее время находится на 14-м месте. Подопечные Юрия Сёмина в шести турах набрали пять очков.
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