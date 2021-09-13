Фанаты «Лацио» оскорбляли на расовой почве полузащитника «Милана» Бакайоко

Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко подвергся расистским оскорблениям во время матча 3-го тура Серии А с «Лацио». Фанаты римского клуба начали оскорблять его ещё до того, как он вышел на поле во время второго тайма, сообщает Football Italia.

Бакайоко заменил на 61-й минуте Франка Кессье. Когда Тьемуэ готовился выйти на поле, его начали оскорблять фанаты. После его выхода на замену они продолжили распевать оскорбительные кричалки.

Регламент позволяет наказать «Лацио» за поведение фанатов. Дело будут изучать соответствующие органы и полиция.

Сам матч завершился со счётом 2:0 в пользу миланцев. Команда Стефано Пиоли набрала девять очков в трёх турах. Помимо «Милана», идеальный результат на старте сезона удался «Наполи» и «Роме».