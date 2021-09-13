Директор «Рубина» раскрыл детали несостоявшихся трансферов Кварацхелии и Самошникова

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал несостоявшиеся трансферы клуба в летнее окно. В частности, Яровинский рассказал о незавершившихся переходах полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии и защитника Ильи Самошникова.

«Хвича – большой футболист, который обязательно будет играть в большом европейском клубе. Просто ему всего лишь 20 лет, он провёл на высоком уровне всего один сезон. Так бывает, что в большую команду футболисты переходят не сразу. У меня, например, перед глазами есть пример Одегаарда, с которым мы вместе были в «Витессе». Он прошёл через две аренды, возвращался в «Реал» и вот только сейчас перешёл в «Арсенал», подписав долгосрочный контракт. Было очевидно, что он будет играть в большом клубе. Но «Реал» мог себе позволить отпускать его в аренду, а мы не считаем, что для Хвичи есть в подобном необходимость. Ему не нужен промежуточный этап. Тут в него верят, да и сам игрок с удовольствием тут находится. Просто иногда для большого шага требуется время. Хвича сразу перейдёт в европейский клуб, и его трансфер – вопрос времени.

«С нами о нём говорило четыре команды, но до финального предложения дело не дошло. Ни одна команда не прислала официальный документ. И это тоже нормально и логично. Потому что по такому футболисту, если ты вступаешь в финальные переговоры, ты эту сделку доделываешь в итоге. С «Рубином» точно.

Если говорить по-честному, то по покупке Самошникова было всего одного предложение, причём за очень небольшие деньги. Мы получили его 30-го августа. Больше по Илье ни ко мне, ни к Сайманову, никто не обращался. По тому, что рассказывает его агент, надо его и спрашивать.

Это был французский клуб, не буду раскрывать, какой именно. Просто скажу, что это небольшая французская команда. Причём то предложение, которое они сделали, было абсолютно не рыночным относительно уровня Ильи», — сказал Яровинский в интервью Спорт Бизнес Online.