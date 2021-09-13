«Локомотив» представил проморолик к старту нового сезона Лиги Европы

Пресс-служба «Локомотива» презентовала проморолик, посвященный старту команды в групповой стадии Лиги Европы сезона 2021-2022.
Видеоролик доступен в официальном «инстаграме» ФК «Локомотив. Права на видео принадлежат РПЛ.
«Мы стали сильнее и увереннее в себе.
Мы ставим максимальные задачи. Мы готовы.
Мы — московский «Локомотив»", — написал клуб.
27 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022, в ходе которой московский «Локомотив» узнал своих соперников.
«Локомотив» попал в группу E, в рамках которого красно-зелёным предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».
Первый матч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы железнодорожники проведут 16 сентября. Они примут на своём поле «Марсель». Встреча начнётся в 19:45 мск.
Напомним, «Локомотив» занял третье место в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021, но получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы благодаря победе в Кубке России. Красно-зелёные являются одним из двух представителей России на этом этапе Еврокубка. Московский «Спартак» не пробился в ЛЧ, уступив в квалификации лиссабонской «Бенфике», поэтому теперь будет играть в Лиге Европы.
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