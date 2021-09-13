«Мы думали, что нас разбудят». Румменигге вспомнил, как «Бавария» победила «Барселону» 8:2

Бывший гендиректор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался об удивительной победе мюнхенцев в плей-офф Лиги чемпионов в матче с «Барселоной». Встреча 1/4 финала турнира завершилась победой «Баварии» со счётом 8:2. Румменигге признался, что ему было сложно поверить в реальность произошедшего.

«Это было безумие. Мы все думали, что находимся во сне, что нас в какой-то момент разбудят. Но нет. Я думаю, что никогда в жизни не испытывал ничего подобного. Мы все тогда были словно в трансе.

Тогда мы поверили, что можем действительно выиграть Лигу чемпионов. То, что удалось сделать Флику и всей команде в Лиссабоне, было чем-то исключительным», — цитирует Румменигге AS.

Матч команд состоялся в сезоне-2019/2020. Тогда «Бавария» выиграла Лигу чемпионов.