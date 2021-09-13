Матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия» обслужит черногорская бригада арбитров

Черногорский арбитр Никола Дабанович назначен главным судьей матча 1-го тура групповой стадии Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией».

Ассистировать Дабановичу будут Милован Джукич и Владан Тодорович. Резервный судья — Милош Бошкович. За VAR на матче будут отвечать серб Срджан Йованович и его помощник Далибор Джурджевич.

Напомним, 27 августа состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Россия в турнире представлена двумя участниками — московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

«Спартак» с «Наполи» (Италия), «Лестером» (Англия) и «Легией» (Польша) попал в группу C.

Матч «Спартак» — «Легия» пройдет на поле «Открытие Банк Арены» в Москве, 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.