Музыка английского футбола в подборке «Чемпионата»

Болельщики Английской Премьер-Лиги вернулись на стадионы, с трибун которых снова звучат легендарные британские песни. Вспомнить любимые треки английских клубов поможет плейлист «Чемпионата»: на музыкальной платформе «СберЗвук» собрано 13 композиций, которые знают все любители АПЛ. От всеми любимого гимна Fire “Kasabian”, до ненавистной для Жозе Моуринью Don't Look Back In Anger.

Для ностальгии в подборке есть гимны АПЛ прошлых сезонов. И, конечно, мы не смогли пройти мимо Seven Nation Army, которая уже является культовой для всех любителей футбола.

Все треки доступны в плейлисте «Музыка английской Премьер-лиги» на платформе «СберЗвук». Плейлист можно найти по ссылке.