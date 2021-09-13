Музыка английского футбола в подборке «Чемпионата»
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Болельщики Английской Премьер-Лиги вернулись на стадионы, с трибун которых снова звучат легендарные британские песни. Вспомнить любимые треки английских клубов поможет плейлист «Чемпионата»: на музыкальной платформе «СберЗвук» собрано 13 композиций, которые знают все любители АПЛ. От всеми любимого гимна Fire “Kasabian”, до ненавистной для Жозе Моуринью Don't Look Back In Anger.
Для ностальгии в подборке есть гимны АПЛ прошлых сезонов. И, конечно, мы не смогли пройти мимо Seven Nation Army, которая уже является культовой для всех любителей футбола.
Все треки доступны в плейлисте «Музыка английской Премьер-лиги» на платформе «СберЗвук». Плейлист можно найти по ссылке.
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