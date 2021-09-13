Хосеп Гвардиола назвал самый сложный для «Ман Сити» матч на групповом этапе ЛЧ-2021/2022

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о самом сложном матче для его команды в предстоящем групповом этапе Лиги чемпионов. Соперниками чемпиона Англии будут немецкий «Лейпциг», французский «Пари Сен-Жермен» и бельгийский «Брюгге».

«Самым сложным матчем в группе будет наша первая игра с «Лейпцигом». Это самая важная игра группового этапа. О «ПСЖ» я не думал ни секунды. Нам будут противостоять очень сильные соперники.

«Лейпциг» значительно вырос за последние годы — от команды, которая вообще не была конкурентом «Баварии», до коллектива, который всё время становится вторым-третьим и сражается с Дортмундом. Я знаю ритм и качество их игры. Это будет отличный тест для нас», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В 4-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» победил «Лестер Сити» со счётом 1:0. Игра 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг» состоится 15 сентября.

Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Сити»

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