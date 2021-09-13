Дель Пьеро высказался о проблемах «Ювентуса»

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро поделился мнением о неудачном старте команды в новом сезоне. Экс-нападающий признался, что был удивлён проблемами команды. В трёх турах туринцы набрали лишь одно очко.
«Я удивлён таким стартом «Ювентуса», но не поражением в матче с «Наполи». Я думаю, что причин такого много. Все говорят о Криштиану Роналду, который ушёл в последний момент. Но там много причин.
С приходом Аллегри «Ювентусу» нужно много времени, чтобы вернуть старую игру. А «Наполи» сделал шаг вперёд со Спаллетти.
Конечно, футболисты понимают, в какой ситуации оказались. Более опытные должны сыграть ключевую роль, как и сам Аллегри. Очень важно забыть о том, что было раньше, кто покинул команду. Самое важное — кто выступает за клуб сейчас», — приводит слова дель Пьеро Football Italia.
- 13 сентября 2021
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